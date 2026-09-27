Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Turizm Günü' paylaşımı

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Dünya Turizm Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekti.

Erdoğan, Türkiye'nin 2026 yılının ilk yarısında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettiğini açıklayarak yıl sonu hedefinin 65 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Turizmde yıl sonu hedefi 65 milyar dolar

Türkiye'nin yılın ilk altı ayında elde ettiği turizm gelirini paylaşan Erdoğan, 2026 sonunda belirlenen hedefe ulaşmayı beklediklerini ifade etti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin bacasız sanayisi turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettik. 2026 sonunda inşallah hedeflerimize uygun şekilde 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız."