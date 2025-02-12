Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya Cumhurbaşkanı'na Togg hediyesi: 'Süper olduğunu göreceksin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da resmi temaslarda bulunduğu sırada, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Cakarta'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından, Togg'u Subianto'ya takdim etti.

"Süper olduğunu göreceksin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pamukkale beyazı" rengindeki Togg'un teslimi sırasında, her iki lider bir süre otomobili inceledi. Togg'un özelliklerini de Subianto'ya anlatan Erdoğan, "Kullandığın zaman süper olduğunu göreceksin. Sesini duyamazsın." diyerek aracın sessizliğine dikkat çekti.

Fotoğraf çekimi için Togg'un önünde poz veren Erdoğan ve Subianto'ya, törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da eşlik etti.