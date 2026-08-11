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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehadetlerinin 9'uncu yılında Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i anarak, "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı rahmetle yad ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik için vefatlarının 9'uncu yılında mesaj yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadesine yer verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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