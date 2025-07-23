Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin yıl dönümüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesaj, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Erdoğan, mesajında Erzurum Kongresi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Aziz milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran ve istiklal mücadelemizin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici rol oynayan Erzurum Kongresi, Cumhuriyet'e uzanan yolun temel taşlarından biridir" ifadelerini kullandı.

"Millî iradenin vurgulandığı ulusal bir kongreye dönüştü"

Kongrenin, bölgesel bir toplantı olarak planlandığı halde ulusal bir kimliğe büründüğünü belirten Erdoğan, "Erzurum Kongresi, bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen, millî iradenin vurgulandığı ulusal bir kongreye dönüşmüştür. Kongre'de “Manda ve himaye kabul olunamaz” ilkesiyle millî sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem ortaya konan kararlılığın bugün de ülkenin birliğini ve gelecek hedeflerini destekleyen bir güç olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz"

"Kongre'de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu güçle, Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz."

Erdoğan, mesajının sonunda "Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.