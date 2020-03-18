Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'evde kalın' çağrısı

18 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Çankaya Köşkü'nde saat 14.20'de başlayan toplantı yaklaşık 3 saat 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur.

Koruyucu sağlık ve tedavi hizmetleriyle ilaç sektöründe yaşanan gelişmeler, virüs salgınlarının büyük can kayıplarına yol açmasının önüne geçmektedir. Ancak önüne geçilmediği takdirde salgın hastalıkların kitlesel ölümlere yol açma tehlikesi hala vardır. Her türlü salgın hastalığa karşı hızlı ve etkin önlem alınması gerekiyor.

İnsanlık tarihine damga vuran pek çok salgın olmuştur. Yakın zamanda da SARS ve MERS ile mücadele edilmiştir. Ayrıca 2009’daki Domuz Gribi ve 2014’teki Ebola gibi salgınlarla yüzleşilmiştir.

"Hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyecek"

Büyük salgınlar büyük ekonomik ve siyasi dönüşümleri tetikler. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır.

Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz.

Bilindiği gibi yeni koronavirüs hastalığı ilk olarak 2019 aralık ayında Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildi. Ocak ayının birinci yarısında ilk ölüm haberi geldi. Hemen ardından hastalık Tayland, Japnya ve ABD'de görüldü. Ocak ayının son haftasında Vuhan'dan başlayarak virüsün görüldüğü şehirleri karantinaya almaya başladı. Virüs Avrupa'da ilk kez Fransa'da görüldü.

Batı, yıllarca temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek ama aslında başından savarak vatandaşını sahipsiz bırakmıştır.

"Büyük salgınlar ekonomik ve siyasi dönüşümleri tetikler"

Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe katetmiş bir ülke olarak inşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz. Güçlü Türkiye hedefimize bağlılığımızı artırarak, hep birlikte daha çok çalışacağız.

Büyük salgınlar büyük ekonomik ve siyasi dönüşümleri tetikler. Batı ülkeleri vatandaşlarını sahipsiz bıraktı. Avrupa ülkeleri temel hizmet kurumlarını devletleştirmeye başladı.

Bugün itibarıyla dünyada Kovid-19 hastalığı teşhis edilen kişi sayısı 200 bine, hastalıktan dolayı ölen kişi sayısı 8 bine yaklaşmıştır.

Türkiye, en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirmiştir. İşin başında 6 Ocak'ta Sağlık Bakanlığı'nda bir operasyon merkezi, 10 Ocak'ta Bilim Kurulu oluşturuldu. 14 Ocak'ta ilk rehber hazırlandı.

"Lise - üniversite sınavları ertelenebilir"

Hazirandaki Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. (LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz.

Bugün 20 bin öğretmenin daha atamasını gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımıza fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara denetimleri yoğunlaştırdık ve cezai müeyyideleri etkinleştirdik.

Kovid-19'dan en iyi korunma yöntemi, herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Hiç kimse, tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir.

Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz.

"Hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı"

Ülkemizin de maruz kaldığı bu virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Milletimin her bir ferdinden ricam, Kovid-19 tehdidi geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır. Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir.

Yüksek ateş, kuvvetli öksürük ve nefes darlığı gibi hastalık belirtileri ortaya çıkan vatandaşlarımız ise, paniğe kapılmadan, öncelikle Sağlık Bakanlığımızın ALO 184 hattını aramalıdır.

Buradan yapılacak yönlendirmeye göre hareket edilmesi halinde, sağlık kurumlarımızdan en yüksek verimle istifade edebiliriz.

"İstanbul ve Ankara’da maske ve kolonya dağıtacağız"

İstanbul ve Ankara’da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız.

Ülkemizin bayrak taşıyıcı kurumu olan Türk Hava Yolları, hem dünyanın çeşitli yerlerindeki vatandaşlarımızın ailelerine kavuşturulması, hem de kargo taşımacılığını kesintisiz sürdürerek temel ihtiyaçların karşılanması konusunda çok büyük gayret gösterdi.

Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yollarımıza da gereken desteği vereceğiz.

"Kredi şartlarının esnetilmesi adımları bekliyoruz"

Kovid-19 hastalığına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettiriyoruz.

Ekonomi yönetimimiz ve ilgili kurumlarımız, tüm iş dünyasının taleplerini ve öngörülerini toplayarak hazırlıklarını yaptı.

Bu 2 aylık direnme sürecini en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum.

Finans kuruluşlarından, istihdamın muhafazası ve ekonomik büyümenin sürdürülmesi için kredi şartlarının esnetilmesi adımları bekliyoruz.

İşte zirvede alınan ekonomik tedbirler