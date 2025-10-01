Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Trump'a para verdiğimizi hatırlattım
TBMM'de yeni yasama yılı resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı F35 görüşmesine ilişkin, "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım, ne olacağını takip ediyoruz" açıklaması yaptı.
Kaynak: HABER MERKEZİ