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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 gerilimine ilişkin ''Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur'' yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda konuştu.

Savunma sanayinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olma hedefine adım adım yaklaşıldığını belirten Erdoğan, "Türkiye, siyasi, diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir, etmeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur." şeklinde konuştu.

Dunya.com

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