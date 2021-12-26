Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması: Bu çarkı bozup, milleti hedefine ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul medeniyetimizde ve tarihimizde ayrı bir yere ve öneme sahip. İstanbul'u sevmek, tüm insanlığı sevmek demektir. İstanbul'u sevmek meşakkatli ve şerefli bir iştir.

Bu şehre hizmet etmek etmek, aynı zamanda İstanbul'un muhafızları olan Eyüp Sultan'a ve Fatih Sultan'a hizmet etmek demektir.

Rabb'imize ne kadar hamd etsek, azdır.

İstanbul'a hizmet etmek demek, 84 milyonunun tamamının kalbine girmek demektir.

Her dava gibi, bizim davamızın da sembolleri de vardır. Mineralerimiz ve tekbirlerimiz bu sembollerdir. Ayasofya'nın camii olarak ibadete açılması bizim için bu yüzden çok kıymetlidir.

İşte bunun için İstanbul'a kazandırdığımız her medeniyet sembolü bizim için çok değerlidir."

Çamlıca Camii İstanbul'un her yerinden görünüyor. Barboras Hayrettin Camisi de geliyor.

Verdiğimiz mücadele yeniden bir şahlanış mücadelesidir. Mücadelemiz 2023 vizyonumuza gençlere bırakmaktır.

Zulüm 1453'te başladı diyenlere karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelesi veriyoruz.

Şayet bazen öfkeli görünüyorsak, tek derdimiz sevdamızdır.

Rabb'im hepimizi, bu davaya hakkıyla hizmet edenleren eylesin.

Bu davada bencilliğe ve ihanete yer olmaz Davamızı daha ileriye taşıyıp 2023'e zaferle ulaştırmamız gerek.

İstanbul'daki 962 mahalle başkanımız 899'u il yönetimi tarafından bizzat ziyaret edildi.

Bu kapsamda engelli, yaşlı, yetim, öksüz ve dar gelirli vatandaşlarımıza ulaşmaya önem veriyoruz.

Şehrin ana dinamiklerini oluşturan kesimlerini de önemsiyoruz.

39 belediyemize sesleniyorum. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Bu hayvan barınakları ile birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını unutmayınız. Ne yapıyorlardı? Hayvanların ağaçlarda yetişen nümetleri yemelerini sağlıyorlardı.

Asiye pitbull köpekleriyle oynarken yaralandı. Babasını aradım. Dün ambulans uçakla Antalya'ya gönderdik. Şu anda tedavisi yapılıyor. Biz böyleyiz, böyle olmaya da devam edeceğiz.

Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu çarkı bozacak, milleti asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız.