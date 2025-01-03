Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Büyük üzüntü duydum

Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti.

30'dan fazla albüm ve filmi bulunan ve 9 kez Altın Plak Ödülü kazanan usta sanatçı, sanat dünyasını ölüm haberi ile üzdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.