Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı: Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

NTV'nin haberine göre parti içinde yaşanan fon krizine değinen Erdoğan, daha önce kullandığı "Ben dahil hiç kimse eleştirilemez değil" sözlerini yineleyerek, sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli adımların atılacağını belirtti.

"Kol kırılır, yen içinde kalır değil..."

Fon krizine ilişkin kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı, "Gereken neyse yapılacak" ifadesini kullandı. Erdoğan, parti içindeki sorunların görmezden gelinmeyeceğini vurgulayarak, "Kol kırılır, yen içinde kalır değil; vücudu sarmaması, zarar vermemesi için gerekeni yapacağız" dedi.

"Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız"

Parti çalışmalarında sorumluluk ve samimiyetin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız. Samimiyetle, gayretle çalışacağız. Bu çalışmalara leke sürecek şeylerden uzak duracağız. Bunu yapmazsak sorunlu olur" ifadelerini kullandı.