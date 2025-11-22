Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de insani çağrı: 10 ülkeden 1'i yoksullukla mücadele ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada dünya genelindeki ekonomik eşitsizliklere ve küresel ticaretteki daralmaya dikkat çekti. Erdoğan, “Her 10 kişiden 1’i hala aşırı yoksullukla mücadele ediyor” diyerek, Türkiye’nin insani sorumlulukları önceleyen bir yaklaşım sergilediğini vurguladı.

"Sürdürülebilir tedarik zincirine ihtiyacımız var"

Yerel kaynakların etkin kullanılmasının özellikle en az gelişmiş ülkeler için kritik önem taşıdığını ifade eden Erdoğan, küresel sınamaların artık yalnızca kırılgan ekonomileri değil, tüm ülkeleri etkilediğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, 1987–2007 döneminde dünya ticaretinin yıllık ortalama yüzde 7 büyüdüğünü ancak 2008–2024 arasında bu oranın yüzde 3 seviyelerine gerilediğini hatırlatarak, "Küresel ticaretin yeniden canlanması için yeni politika setlerine ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyacımız var" dedi.

"Komşumuz açken tok yatmayız"

BM’nin 2025 Borç Raporu’na da atıfta bulunan Erdoğan, 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemelerinin sağlık ve eğitim harcamalarını geride bıraktığını söyleyerek küresel finansal sistemdeki adaletsizliğin derinleştiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin “komşusu açken tok yatmayan” bir anlayışı benimsediğini ve uluslararası dayanışmayı her şart altında sürdüreceğini ifade ederek konuşmasını tamamladı.