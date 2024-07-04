Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: İsrail ateşkese zorlanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılarak Şanghay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'nda konuştu.

Erdoğan, "Gazze'de 16 binden fazla masum çocuğun altında can verdiği yıkıntılar, esasen meşruiyetini kaybeden uluslararası sistemin enkazıdır" dedi.

İsrail'in durdurulmasının ve kalıcı ateşkesi kabul etmeye zorlanmasının gerektiğini aktaran Erdoğan, "Bunun için de İsrail yönetimi üzerindeki baskının artırılarak sürdürülmesi gerekiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Barış, güvenlik, istikrar ve refah üreten etkili ve tüm insanlığı kucaklayıcı bir uluslararası sistemin inşası için tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz. Amacımız, insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci diplomasi anlayışıyla bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir."