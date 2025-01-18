Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’de ateşkese yönelik ilk açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Adana'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanında törenle karşılandı.

8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki ateşkese de değindi. Gazze'ye verilen desteğin artarak devm edeceğini ifade eden Erdoğan, "Desteğimiz ve duamız Filistinli kardeşlerimizle olacaktır. Biz mazlumdan, adaletten yana tavır aldık. Avrupa bize ne der, siyonist lobi bize ne der bunların hiçbirine aldırmadık. Bizim yerimiz mazlumun yanıdır dedik." ifadelerini kullandı.

"Adana'yı bir daha kurban etmeyeceğiz"

Erdoğan, kongre öncesi bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Sizlerle inşaallah 2028'e çok daha farklı ekilde hazırlanacağız. İnşallah öyle bir trafik kazasına Adanamızı bir daha kurban etmeyeceğiz.

* Onun için çok çalışmaya var mıyız? Özelliklere hanım kardeşlerimden çok büyük gayret bekliyorum. Beyler sizlerden de. Gençler sizlerden de.

* Hep berabet inşallah el ele, omuz omuza 2028'e hazırlanacağız. Birileri kırmızı kart göstermeye devam ediyor.Bunlar pişpirik mi oynuyor poker mi oynuyor ne yaptıkları belli değil. Varsın onlar ona devam etsin.

* Kırmızı kartı kimlerin gösterdiği bellidir. Ama bunlar bugüne kadar orta hakemliği falan yapamadılar. Olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar. Onların eline birer kırmızı kart tutuştururuz yolda devam ederiz.

* Benim tabii 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Ama onlar bu işten anlamaz. Öğrenecekler. Hangi kart nerede nasıl gösterilir 22 yıldır biz götürüyoruz

* Bu millet Ak Parti'ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi.Ama bunlar kırmızı karttan da kurtulamadı. Hayatları hep böyle geçiyor.

"Bazıları gibi Adana'yı kebaptan ibaret görmüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasının satır başları ise şöyle:

* Adanalılara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ak Parti Adana il kongresinin şehrimize, ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.

* Adana'yı bazıları gibi kebaptan, portakaldan, sıcaktan ibaret görmüyoruz.

* Bulunduğumuz her makam unutmayınız milletimizin bize bir emanetidir. (Adana İl Teşkilatı'na ithafen) Hedefimiz hırsı, kibri, yanımıza yaklaştırmadan aşkla şehrimize, davamıza hizmet etmektir.

* Gerekirse bunun için nefsimizi ayaklar altına alacağız. Gerekirse her türlü fedakarlıkta bulunacağız.

* Milletin gönlünden düşeni kimse kurtaramaz. Bu millete can borcumuz da var.

* (Kongrenin ardından) Seçimlerde en az yüzde 50 alma hedeflerimize odaklanacağız. Bu hedefle sizin de Adana'da dokunmadık yürek bırakmamanızı istiyorum.

* Biz muhalefet gibi hiçbir vizyon ortaya koymadan siyaset yapamayız.

* Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanlar içler acısı haline bakarak bu iş tamam diyemeyiz.

* Ne yapıyorsak emeğimizle yapmalıyız. Ne kazanıyorsak hak ederek kazanmalıyız.

* Bir kez daha söylüyorum: Allah ömür verdikçe Adana'yla birlikte Türkiye'ye 85 milyona hizmet üretmeye devam edeceğiz. Sizlerin de rehavete asla izin vermeden çalışmanızı özellikle rica ediyorum.

Suriye konusuna değindi

* Suriyeli kardeşlerimiz özgürlükleri uğruna 1 milyon kişiyi kurban verdiler. Ama rejimin acımazsız saldırılarına 14 yıl boyunca sabırla direnmekten bir an olsun vazgeçmediler.

* (Suriyelilere ithafen) Biz de tarihimize yakışır bir politika izledik. Biz mazluma kucak açtık. Garibin elinden tuttuk, soframıza bir tabak da muhacirler için koyduk.

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* Biz mazluma sahip çıkarken, 14-28 Mayıs seçimlerinde karşımızdaki aday çıktı seçim vaadi olarak "Hepsini geldikleri yere göndereceğiz" dedi.

* Ülkemize sığınan bu mazlumları hedef gösterdiler. Milletimiz bu merhametsizliğe sandıkta gereken cevabı verdi. Sonra da partisi oturduğu koltuğu altından çekip aldı. Türk siyasi tarihinin tozlu raflarında kötü bir hatıra olarak unutuldu.

* Biz gönüllü olarak evlerine dönmek isteyen kardeşlerimize gereken kolaylığı gösteriyor ama kimseyi de buna zorlamıyoruz.

Gazze'de ateşkes

* Suriye'den sonra Gazze'den de yüreklerimize su serpen bir haber aldık. Ateşkes için mütabaka varıldı. 15 ay sonra inşaallah Gazze halkı rahat bir nefes alacak.

* Gazzeli kardeşlerimize diz çöktüremediler. 50 binden fazla masum insan katledildi.

* Gazze'de tekrar eskiye dönülmemesi için herkes elinden geleni yapmalıdır. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak ateşkes döneminde de Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağız. Verdiğimiz destek artarak devam edecek.

* Desteğimiz ve duamız Filistinli kardeşlerimizle olacaktır. Biz mazlumdan, adaletten yana tavır aldık. Avrupa bize ne der, siyonist lobi bize ne der bunların hiçbirine aldırmadık. Bizim yerimiz mazlumun yanıdır dedik.

* Bütün dünya sağır ve dilsiz kesilmişken bu kardeşiniz haklının yanında yer aldı. Alçakça iftiralara maruz kaldık. Bunların hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. 3-5 oy uğruna yalan söyleyenleri unutmadık, unutmayacağız.

* Biz gerek içerde gerek dışarda çok boyutlu, kapsamlı bir strateji yürütürken ana muhafeletin durumunu görüyorsunuz. Ülkeye hizmet etmek gibi bir dertleri yok.

* Siyaset mi yapıyorlar lunaparkta oyun mu oynuyorlar anlayabilene aşk olsun.

* Artık ayyuka çıkan usülsüzlük, yolsuzluk konularını saymıyorum bile.

Adana'ya yapılan yatırımlar

* Adana'da gerçekten büyük yatırımlara imzamızı attık. Son 22 yılda güncellenmiş değerle 922 milyar liralık yatırım yaptık. Adalette 21 milyar lira, eğitimde 63 milyar lira, gençlik ve sporda 5,5 milyar lira, sosyal yardımlarda 153 milyar lira, sağlıkta 27 milyar lira, çevre ve şehircilikte 109 milyar lira, ayrıca 70 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz.

* Ulaştırmada 97 milyar lira, tarım ve ormanda 201 milyar lira, sanayi ve teknolojide 6 milyar lira yatırım ve 16 milyar lira destek olmak üzere toplam 22 milyar lira, enerjide 271 milyar lira, kültür ve turizmde 5 milyar lira çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 20 milyar liralık yatırım yaptık.

* Adana Konteyner Limanı projemize başladık. Önce etüdünü tamamlayıp ardından yapım aşamasına geçerek bu önemli projeyi Adana'ya Mersin'e ve ülkemize kazandırağız.