Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gemi kazasına ilişkin mesaj: Tüm imkanlar seferber edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Girne'den Mersin'e seyir halindeyken alabora olan gemi nedeniyle millete geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, KKTC ile iş birliği içinde arama çalışmalarının başlatıldığını belirterek, kayıplara ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Girne'den Mersin'e seyir halinde iken alabora olan gemi dolayısıyla milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. KKTC ile iş birliği içinde arama çalışmaları başlattık. 237 yolcu ve mürettebat kurtarılırken 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşma çalışması devam ediyor. Olumlu haber almayı ümit ediyoruz. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz.