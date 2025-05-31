Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere mesaj: Terörsüz Türkiye’yi birlikte kuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde önemli mesajlar verdi.

İstanbul Kongre Merkezi’ndeki konuşmasında gençlerle omuz omuza verdikleri yolda terörsüz bir Türkiye hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, “Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş, terörsüz Türkiye’yi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Kimlik siyaseti döneminin kapandığını vurgulayan Erdoğan, “Kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz” ifadelerini kullandı.

Gençlerin aileye, evliliğe ve çocuk sahibi olmaya dair düşüncelerini içeren araştırmayı takdir ettiğini belirten Erdoğan, “Sizlerle en son iki yıl önce bir araya gelip ahtimizi yenilemiştik. Ahde vefanız, azminiz ve ferasetiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Türkiye Yüzyılı” hedefini gençlerle gerçekleştireceklerini söyleyen Erdoğan, “Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü, bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz” diye konuştu. TEKNOFEST gençliğine de dikkat çeken Erdoğan, genç mühendislerin savunma sanayiinde destan yazdığını vurguladı.

Açıklamasında CHP’yi de eleştiren Erdoğan, “CHP zihniyeti, milletimizin asırlara sari mazisini sahiplenmek yerine, reddi miras yaparak bu ülkenin tarihini 100 yılla sınırlandırdı” diyerek, geçmişe sırt dönülmek istendiğini söyledi. “Elifbaların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık” diyen Erdoğan, “Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler” ifadelerini kullandı.

Kendisini hedef alan eleştirilerle ilgili de konuşan Erdoğan, “İslamsız Türk dediğimiz için şahsımızı hedef aldılar. Biraz tarihe baksalar, adaletin, vicdanın ve merhametin asırlardır bu topraklardan yayıldığını görecekler” dedi.

“Bu ülkede yolcu değil hancıyız, biz burada ev sahibiyiz” diyen Erdoğan, geçmişte kendilerine had bildirmeye çalışanların artık sahnede olmadığını söyledi: “Bize gazetelerden ömür biçenler oldu. Şimdi hiçbirisi yok. Ama biz buradayız, dimdik ayaktayız.”

Gençlere de çağrıda bulunan Erdoğan, “Fatih’in çocukları… Siz güneşin batmasından korkar mısınız? O bir vehimdir ve muvakkattir. Güneşi batıracağız diyenlerden korkmayın” dedi.

Eğitimde yapılan reformlara da değinen Erdoğan, “İmam Hatiplerin, Meslek Liselerinin maruz kaldığı adaletsizliklere son verdik. Üniversite yurtlarının sayısını artırdık. Gençlerimize eğitimde, siyasette ve teknolojide alan açtık” dedi.

Gençleri suç örgütlerine ve çıkar şebekelerine karşı koruma kararlılığını yineleyen Erdoğan, “Ülkemiz gençlerini hiçbir yapının insafına bırakmayacağız” dedi.