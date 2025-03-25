Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere uyarı: Provokasyonlara ve kışkırtmalara gelmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Türkiye'nin geleceği ve umudu sizlersiniz. Millete hizmet davasını sizler omuzlayacaksınız. Türkiye'yi inşallah sizler inşaa edeceksiniz.

Amacımız sizlere güçlü Türkiye bırakmaktır. Ne yaptıysak bunun için yaptık. Nice zorluğun üzerinden bunun için geldik. Kardeşliğimizi bunun için yücelttik. Türkiye'yi parmakla gösterilen seviyeye bunun için getirdik. Terörsüz Türkiye hedefine işte bunun için ulaşmaya gayret ediyoruz."

'Gençlerin arasına nifak tohumu ektiler'

Ülke yakın tarihinde çok acı yaşadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kirli senaryolarla kardeşler birbirinden koparıldı. Kalleş oyunlar oynadılar. Sokağı adres gösterdiler, kavgayı körüklediler, gençlerin arasına nifak ve nefret tohumları ektiler. Anaların, babaların yüreklerinde sızısı hiç dinmeyen yaralar açtılar. Paralarına para, katmak için gençleri harcamaktan çekinmediler"dedi.

Gençleri uyardı

85 milyon olarak büyük aile olduğumuzu ve adımız farklı olsa da soyadımızın Türkiye Cumhuriyeti olduğunu aktaran Erdoğan, "Ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Provokasyonlara gelmeyeceğiz, kışkırtmalara gelmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara asla girmeyeceğiz.

Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkaklara kanmayacağız. . Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, bu günlere kolay getirmedik. Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz. Sizlerden uyanık olmanızı rica ediyorum. Sizi kendi bataklığına çekmek isteyen müptezellere karşı çok dikkatli olmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Milletim yolunu kaybedenleri tepe üstü yere sermeyi bilir'

Ayrıca Erdoğan, "Marjinal yapıların sandığın arkasına saklanarak belediyeleri pervassızca sömürüyorlarsa kimse kusura bakmasın bizim böyle bir demokrasimiz yoktur. İbadetanelerde alkol almayı, mezarları yakıp-yıkmayı kastediyorlarsa biz hiç bir zaman orada olmayız. Milletimiz yolunu kaybedenleri tepe üstü yere sermeyi iyi bilir. Sokaklarda terör estirenlere, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlere bir daha sesleniyorum. Girdikleri yol yol değildir, çıkmaz sokaktır" dedi.