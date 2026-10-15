Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gültekin'in ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti'mize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA