Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamdi Kılıç için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başdanışmanı Hamd Kılıç'ın vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hamdi Kılıç kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."