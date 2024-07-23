Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "Hatay, farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı, Anadolu'da kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, kardeşlik ve hoşgörü merkezidir. Ana vatanla bütünleşme kararı, Hataylıların güçlü iradesiyle alınmıştır. Bu kucaklaşma kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze değer katmış, uluslararası camiada ülkemizin barışçı kimliğini öne çıkarmış ve saygınlığını artırmıştır. Bu bütünleşme kararı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak değerler etrafında kenetlenerek geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüdüklerini belirten Erdoğan, Hatay'ı da kapsayan 6 Şubat'taki depremin, son asırda maruz kalınan en büyük felaket olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

Bu depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Erdoğan, "Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen başta olmak üzere, bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor, Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.