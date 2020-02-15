Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

15 Şubat 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sözde 'barış planı' ismiyle anılan plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değil." dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"İslam İşbirliği Teşkilatının, tüm İslam ülkelerini bu plan karşısında açıkça tavır almaya çağırmasını bekliyoruz. Batı da Avrupa Birliği de Afrika da kabul etmiyor. Bu duruş karşısında BM'de istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum."

İdlib

Erdoğan, "Rejimin gözlem noktalarımızı kuşatmaya başladığını görüyoruz. Sessiz kalmamız mümkün değil, onlara karşı gereğini yapıyoruz. Aslolan şey, 1 milyona yakın İdlib halkının bugün bizim sınırlarımıza doğru hareket halinde olması. Biz zaten 3,5-4 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Bu 1 milyonu da kabul etme durumuz maalesef yok." şeklinde konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Sayın Serrac ile yaptığımız eğitim ve güvenlik anlaşmasının gereğini sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz. Jeffrey’nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse onun bir anlamı olur."

İş Bankası

Erdoğan, "Hukuki zemine oturtulması çalışmasının neticesini zannediyorum birkaç hafta içinde alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İlker Başbuğ) Bir tane boruyu göstermek suretiyle milleti aldatamazsın. Önce şunu anlatman lazım, senin Kara Kuvvetleri Komutanlığın döneminde, Genelkurmay Başkanlığın döneminde acaba kaç FETÖ'cüyü ihraç ettiniz? Önce bunu anlatması lazım. Şu anda FETÖ'den mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme verebilir miydi?" dedi.

Süper Lig'deki tartışmalar

"Bu ülkeye hizmet veren Bakan arkadaşlarımızı kalkıp da bu işin içine bulaştırmak çok ciddi bir yanlıştır." diyen Erdoğan, "Herhangi bir Bakanımız hakkında 'filanca kulübü şöyle destekliyor, bir kulübe şöyle tavrı var' gibi yaklaşımları kabullenmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA