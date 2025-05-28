Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki ile yeni vali ataması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Tunceli ve Bilecik valiliklerinde görev değişikliğine gidildi. ,Resmi Gazete'nin 28 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan kararlar şöyle...
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2025/203 sayılı kararla Tunceli ve Bilecik valiliklerine yeni atamalar yapıldı. Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri doğrultusunda alındı.
Karara göre:
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.
Tunceli Valiliği’ne, Bilecik Valisi Şefik Aygöl getirildi.
Bilecik Valiliği’ne ise İstanbul-Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.
Atamalar, 28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yürürlüğe girdi.