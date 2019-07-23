Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik ederek, yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik etti.
Erdoğan, paylaşımında, "Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu
Kaynak: AA