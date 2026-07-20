Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Millî Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan İspanya Millî Takımı'nı sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan, paylaşımında dost İspanya halkına da selam ve muhabbetlerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Millî Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, İspanya'nın elde ettiği başarıyı kutlarken, dost İspanya halkına ülke ve millet adına selamlarını iletti.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan İspanya millî takımını yürekten tebrik ediyor; dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan İspanya millî takımını yürekten tebrik ediyor; dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. 🇹🇷🇪🇸— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2026