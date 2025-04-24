Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sevgili İstanbullular, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. UEFA'nın temsilcilik açılışı vesilesi ile sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Temsilcilik hayırlı olsun.

Sayın Başkan'ın şahsında tüm UEFA yönetimine TFF'ye ve Gençlik Spor Bakanlığı'mıza emekleri için teşekkür ediyorum. Türkiye olarak her türlü spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye sahibiz . Böyle iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil son 23 yılda kazandırdığımız eserler var.

İstanbul depremi açıklaması

Dün meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımızdır.

Seferberlik halinde çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantısında konuyu değerlendireceğiz. Deprem gibi hepimizi sarsan konuların günlük siyasetin konusu haline getirilmesi asla tasvip etmiyoruz. Bunu milletimize karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz.

Fırsatçılık yapmaya çalışanaları da vicdanlı olmaya çağırıyoruz. Bu günler milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemidir. Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma dönemidir. Tüm enerjimizi yapı stoğumuzu yenilemeye harcalamalıyız. Kentsel dönüşüm projelerini süratla hayata geçirmeye odaklanmalıyız."