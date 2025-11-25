Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete tepki: İnsanlık suçudur!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda önemli mesajlar verdi. Konuşmasında kadına yönelik şiddetin “insanlık suçu” olduğunu vurgulayan Erdoğan, mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, programa katılan kadınları selamlayarak başladığı konuşmasında, şiddet nedeniyle yaşamları sekteye uğramış tüm kadınlarla güçlü bir dayanışma göstermek için bir araya geldiklerini söyledi. Şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm kadınlara rahmet dileyen Cumhurbaşkanı, travma yaşayan kadınlara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

"Kadına el kaldıranın vicdanı kararmıştır"

Cumhurbaşkanı olarak ve iki kız babası olarak bu mücadelede en önde olmayı sürdüreceğini ifade eden Erdoğan, “Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur, insanlığa ihanettir. Kadına el kaldıranın eli de vicdanı da kararmıştır” dedi. Şiddetin hiçbir kutsal değerle bağdaşamayacağını belirten Erdoğan, kadınlara yönelik olumsuz tutumların toplumda yeri olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın kıymetli mensupları, çok değerli hanımefendiler, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım’da, bu anlamlı program vesilesiyle sizlerle birlikte milletin evinde, bu gazi mekânda bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toplantımızı teşrif eden tüm hanım kardeşlerime kalpten teşekkürlerimi iletiyorum.

Bugün burada, şiddet sebebiyle hayat yolculukları kesintiye uğramış, zorluklarla karşılaşmış, çoğu zaman gözyaşını içine akıtmış, derdini içine atmak zorunda kalmış tüm kadınlarla güçlü dayanışmamızı göstermek amacıyla bir aradayız.

Öncelikle kadına yönelik şiddet eylemlerinde hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Aynı şekilde şiddete uğramış, yaşadığı travmalar sebebiyle sıkıntı çekmiş, kadınlık onuru incinmiş tüm hanım kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"Şiddetle mücadelede ön safta yer alacağız"

Konuşmamın hemen başında bir noktanın altını önemle çiziyorum: Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim.

Eşref-i mahlûkat olan insana, hele hele kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur, insanlığa ihanettir. Kadına el kaldıranın eli de vicdanı da kararmıştır. Akıl, vicdan, ahlak ve izan sahibi hiçbir erkeğin de anne, eş, kardeş, evlat olarak hayatı paylaştığı kadınlara karşı menfi bir tutum içinde olması düşünülemez.

"Kadına ve çocuğa şiddet insanlık suçudur"

Kadınların da kendi meselelerine daha fazla sahip çıktığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Her türlü şiddetin mağduru olan kadınlar itirazlarını yükselttikçe, inşallah değişim çok daha hızlı gerçekleşecektir. Sizler bu şekilde sağlam ve dirayetli durdukça, biz de sizden aldığımız güç, cesaret ve ilhamla çok daha ileri adımlar atmayı sürdüreceğiz.

Neşet Ertaş'ın sözü ile anlattı: Kadınlar insandır, bizler insanoğlu

Bize örnek gösterilen Avrupa ülkelerinin yapmadığı, yapamadığı önleyici ve koruyucu düzenlemeleri hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Kadınlarla birlikte verdiğimiz mücadele sayesinde bu alanda büyük bir paradigma değişimine imza attık. Birazdan hukuki, idari ve iş hayatında yaptığımız düzenlemeleri sizlerle kısaca paylaşacağım. Burada mesele asla istatistikler veya istatistiki oranlar değildir. Burada esas mesele candır; yaradılmışların en şereflisi olan insandır. Merhum Neşet Ertaş’ın “Kadınlar insandır, biz insanoğlu” dediği o yüce ruhtur.

Bir defa şunun anlaşılmasını isterim: Tek bir hanım kardeşimiz bile şiddete uğruyor, şiddet kurbanı oluyorsa bu, bizim için küçük kıyametin koptuğunun habercisidir. Gazetelerde okuduğumuz haberlerde, seyrettiğimiz her bir şiddet olayının aslında yarım kalmış bir insan hikâyesine, öksüz kalmış bir çocuğa, evlat acısı hiç dinmeyen anne babaya, sönüp giden hayallere tekabül ettiğini aklımızdan bir an olsun çıkaramayız. Tek bir kayıp bile çoktur.