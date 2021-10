Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık mesajı

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadınlarla Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu.

Erdoğan, Türkiye'de kadınların özellikle eğitim, üretim, istihdam, siyaset ve sosyal hayatta en fazla ilerleme kaydettikleri dönemin, kendi dönemleri olduğunu söyledi. "Özellikle kadınlarımızın, eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe gerçekten tarihi bir başarının ifadesidir." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, büyük ve güçlü Türkiye hayallerini, kadın ve erkek ayrımı yapmadan, milletin tüm fertleriyle gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin geleceğine ilişkin her vizyonu, her projeyi sizlerle birlikte hayata geçirecek şekilde tasarlıyor ve uyguluyoruz. Bunu iddialı bir şekilde ifade ediyorum, her kesimden kadınımızın potansiyelini kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk, imkanları sağladık, engelleri ortadan kaldırdık. Özellikle kadınlarımızın, eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe gerçekten tarihi bir başarının ifadesidir." diye konuştu.