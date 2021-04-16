Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi." dedi.

Erdoğan, Yunanistan'a yönelik "Hala başmüftüyü kalkıp kendiniz atıyorsunuz. Oradaki başmüftüyü atama hakkınız Lozan'a göre yok. Biz patriği atamıyoruz." eleştirisinde bulundu.

KKTC'de Kur'an-ı Kerim öğretiminde yetki tartışması konusuna da değinen Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil." ifadesini kullandı.

Gazze'ye yönelik saldırının İsrail'in Müslümanlara karşı tavrının çok açık, net bir göstergesi olduğunu belirten Erdoğan, "İsrail bu tavrını devam ettirdiği sürece ikili münasebetlerimizin de arzu edilen seviyeye gelmesi mümkün olmuyor." dedi.

Kanal İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul konusunda da "Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah haziranda atacağız. İlk etapta planlanan 6 tane köprü, bunun 7 olma durumu da var. Şu anda projelendirmede bu adımlar atıldı." ifadesini kullandı.