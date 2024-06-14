Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere mesaj: Güzel bir yaz tatili diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren 2023-2024 eğitim öğretim yılının ülke, millet ve tüm öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti. Erdoğan, "Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.