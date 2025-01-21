Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya açıklaması: Sorumlulardan hesap sorulması için adım atılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara 8. olağan il kongresinde Bolu Kartalkaya'da otelde meydana gelen yangın hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından şu ifadeleri kullandı:

• Bolu Kartalkaya'dan çok üzüntü verici bir haber aldık. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

• Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek üzere Bolu'ya gönderdik.

• Bölgeden düzenli bilgiler aldık, yangının çıkış nedeni ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı. 6 savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirildi.

• Sorumlulardan hesap sorulması için gereken adım atılacaktır. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum.

• Bu partinin kurucusu da hamisi de milletimizin ta kendisidir. Şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Milletimiz adına, kutlu davanın aşkına bu emaneti üstlenmiş, günümüze getirmiş kadroyuz.

• Ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbiri almazsak kendimizi kandırmış oluruz. Milletimize sadece şükran değil aynı zamanda can borcumuz da var. Daha iyisini daha güzelini yapmak zorundayız.

• Uykusuz kalacağız, yorulacağız ama milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyeceğiz. İl kongremizin, Ankara'ya Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

• Rabbim bizi milletimizin gözünden ve gönlünden düşürmesin. Hepinizi sevgi ile saygı ile selamlıyorum.