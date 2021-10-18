Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak bürokratlara seslendi. Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda “18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. ‘Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibarıyla durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin" açıklamasını yapmıştı.

AK Parti'den art arda açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AK Parti'den art arda sert açıklamalar geldi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Emin Akbaşoğlu yaptıkları açıklamalarla CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kınadı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu'na "Hesabı yol arkadaşların PKK’nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun" diye karşılık verdi.









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