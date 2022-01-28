Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu'nun 26.01.2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla mesnetsiz isnatlarda bulunarak Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği ve bu nedenle 250 bin liralık tazminat davası açıldığı kaydedildi.