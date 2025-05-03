Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılışında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını gerçekleştirdi.

"İstikbal mücadelemizi güçlü bir şekilde devam ettireceğiz"

Erdoğan'ın açılışta yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başları şöyle:

* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artan itibarına yakışır bir eseri Lefkoşa'ya kazadırmış olacağız.

* Cumhuriyet Yerleşkesi Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür.

* İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları etmeye çalışanlar başarılı olamayacaklardır.

* Yerleşkenin Kıbrıs Türkünü daha ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapayacağına tüm samimiyetimle inanıyorum.

TOKİ'ye teşekkür etti

* Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum.

* Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü bir biçimde devam ettireceğiz.

* Yerleşkenin yapımında emeği ve alın teri olan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. TOKİ'mizi özellikle tebrik ediyorum.