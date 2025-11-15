Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümü mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42’nci yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, KKTC’nin ilanını 'müstesna bir gün' olarak nitelendirerek Kıbrıs Türk halkına selamlarını iletti.

"Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız"

Mesajında Kıbrıs davasının Türkiye için her zaman milli bir mesele olduğunun altını çizen Erdoğan, "Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Millî davamız Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.