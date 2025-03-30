Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirip, bayram tebriğinde bulundu.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile yaptığı görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin atılacak adımlar ve yapılacak ziyaretlerle geliştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Görüşmede Erdoğan, Filistin'de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Cezayir ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüşmesi

Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici bir istikamette geliştiğini, karşılıklı ziyaretler ve işbirliğini artıran adımlarla bunun devam edeceğini kaydetti.

Erdoğan, Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesi

Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Özbekistan ile Türkiye'nin kapsamlı stratejik ortaklığının her geçen gün güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, gelecek dönemde işbirliğinin artarak süreceğini ifade etti.

Erdoğan, Mirziyoyev'in Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşmesi

Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kazakistan'ın yüksek düzeyli stratejik işbirliği seviyesindeki ilişkileri ileriye taşımak için gayretlerin devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Tokayev'in Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile görüşmesi

Erdoğan ile Berdimuhammedov arasındaki görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların süreceğini belirtti.

Erdoğan, Berdimuhammedov'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Umman Sultanı El Said ile görüşmesi

Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'deki zulümleri nedeniyle bayramın buruk karşılandığını ve Türkiye'nin Filistin'le dayanışmayı her platformda sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, El Said'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Malezya Başbakanı İbrahim ile görüşmesi

Görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin'deki insani krizin derinleştiğini, birlik içerisinde İsrail saldırganlığına karşı koymanın ve kalıcı ateşkesle barışı sağlamak için gayretleri artırmanın önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan, Enver İbrahim'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşmesi

Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, İsrail zulmü altındaki Gazze'yi yalnız bırakmayacağını, Filistin'in haklı davasını anlatmaya devam edeceğini belirtti.