Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Siyasetteki yumuşama iklimine dikkat çekti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak Kurban Bayramı vesilesiyle bir video mesaj yayınladı. Erdoğan video mesajda, vatandaşların bayramını gönülden tebrik ettiğini söyledi.

Siyasette yumuşama iklimine değinen Erdoğan'ın mesajından öne çıkan bölümler şöyle:

* Siyasette oluşan yumuşama ikliminin, milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz.

* Ekonomi programımız üretim, istihdam ve ihracat tarafında meyvelerini veriyor. Enflasyonda yılın 2. yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız.

* Salgın, savaşlar, küresel krizler gibi sebeplerle tekrar nükseden enflasyon sorununu geçmişte olduğu gibi tek haneli rakamlara mutlaka indireceğiz.

* Siyonist şebekenin tüm baskısına rağmen her platformda hakkı, adaleti ve barışı savunuyor, doğruları cesaretle haykırmaktan çekinmiyoruz.

* Çocuk katili İsrail'in ve destekçilerinin tüm barbarlıklarına rağmen zafer inşallah Filistin halkının olacaktır.