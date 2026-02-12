Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küresel ticaret hatlarında ortak güç mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajının başında toplantıya katılan heyetleri selamladı ve organizasyonun İslam dünyası ile tüm insanlık için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Küresel ölçekte mesafelerin önemini kaybettiğini ancak stratejik bağlantıların her zamankinden daha kritik hale geldiğini belirten Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ulaştırma alanındaki ilk konferansının yaklaşık 40 yıl önce yapıldığını hatırlattı. Bu süreçte dünya ekonomisinde, ticaret güzergahlarında ve ulaştırma teknolojilerinde büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Erdoğan, ulaştırmanın artık yalnızca insan ve mal taşımacılığı değil; kalkınma, rekabet ve bölgesel bütünleşmenin ana unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

İslam coğrafyasının Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir alanı kapsadığını belirten Erdoğan, bu coğrafyanın doğal koridorlara, genç nüfusa ve gelişen pazarlara sahip olduğuna dikkat çekti.

"Sadece ticari değil sosyal etkileşim de artacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafi avantajların stratejik güce dönüştürülmesi için entegre ve güvenli ulaştırma ağlarına ihtiyaç olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bu büyük potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirebilmek ve coğrafi avantajları stratejik bir güce dönüştürmek için etkin, güvenilir ve bütünleşmiş ulaştırma ağlarına ihtiyaç vardır. Bizler; kara yollarımız, demir yollarımız, limanlarımız ve havalimanlarımız arasında tesis edilecek güçlü bağlantıların yalnızca aramızdaki ticareti değil, sosyal ve kültürel etkileşimi de artıracağına inanıyoruz."

Türkiye'de ulaştırma adımları

Türkiye’nin son yıllarda ulaştırma alanında önemli projeleri hayata geçirdiğini belirten Erdoğan, Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi yatırımlarla küresel ticaret ağlarının güçlendirildiğini söyledi. Modern demir yolu projeleriyle yük ve yolcu taşımacılığında ilerleme kaydedildiğini, liman yatırımlarıyla deniz taşımacılığı kapasitesinin artırıldığını ve havacılık alanındaki atılımlarla Türkiye’nin küresel hava ulaşımında önemli merkezlerden biri haline geldiğini ifade etti.

Ayrıca Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Projesi’ne verilen destekle tarihi İpek Yolu’nun çağdaş bir anlayışla yeniden canlandırıldığını belirtti.

Yatırımların yalnızca ulusal düzeyde ele alınmadığını vurgulayan Erdoğan, üye ülkelerle entegrasyonu artırmayı, sınır aşan ulaştırma koridorlarını geliştirmeyi ve ortak projeler üretmeyi hedeflediklerini kaydetti. Toplantı kapsamında yürütülen müzakereler sonucunda önemli kararlar alındığını belirten Erdoğan, üye ülkeler arasında ulaştırma bağlantılarını güçlendirecek bir yol haritası oluşturulması, uluslararası platformlarda dayanışmanın artırılması ve Türkiye’nin dönem başkanlığında bir “Ulaştırma Bağlantısallığı Strateji Belgesi” hazırlanması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.