Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına kritik soru: Devam etsin mi?

AK Parti ile CHP arasındaki normalleşme süreci MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ses getiren çıkışının ardından boyut değiştirmişti. MHP lideri Bahçeli normalleşme sürecine yönelik CHP'den gelen açıklamalar üzerine zehir zemberek bir mesaj yayınlamıştı.

Bahçeli’nin 12 Haziran açıklamasında “MHP geniş ittifakın önünde bariyer olarak görülüyorsa her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız” ve “AK Parti içinde gayri memnun kesiminin devamlı suyu bulandırması” gibi ifadeler yer almıştı.

Bahçeli'nin bu çıkışı “Cumhur ittifakı’nda neler oluyor” sorusunu gündemin merkezine yerleştirmişti. Ancak başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Cumhur İttifakı'nın arkasında duran açıklamalar yapmıştı.

AK Parti'de gündem normalleşme

AK Parti’nin son MYK toplantısında, CHP ile diyaloğun devam edip etmemesi konusunda bir değerlendirme yapıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına “Ne diyorsunuz? Bu görüşmeleri keselim mi devam mı edelim” diye sordu.

Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti yönetcilerinin büyük çoğunluğu muhalefetle diyaloğun devam etmesinde yarar olduğunu dile getirdi. Bazı MYK üyeleri ise Özgür Özel ve diğer CHP kurmaylarının bu görüşmeleri, günlerce tartışma konusu yapmalarının, ‘hükûmete ayar’ verme algısı oluşturduğuna dikkat çekti. Bu şartlar altında CHP ile diyaloğun AK Parti’ye zarar verebileceğini savunanların olmasına rağmen, AK Parti’deki genel eğilim muhalefetle iletişimin kesilmemesi yönünde oldu.

Erdoğan: Diyalog zemini devam etsin ama...

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle Özgür Özel’in MHP’ye yönelik ‘suç ortağı’ suçlamasına da sert tepki gösterdiği belirtildi. Erdoğan, Cumhur İttifakı’na zarar verecek her adıma veya açıklamaya anında cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan “Diyalog zemini devam etsin ama, bu zeminin suiistimal edilmesine veya başka tartışmalara çekilmesine de izin vermeyiz. Bizim amacımız, millî meselelerde muhalefetle ortak bir zeminde buluşmak. Bunun dışında bir ortaklığımız olamaz. Bu nedenle, ittifakımıza zarar verecek açıklamalar karşısında sessiz kalmayacağız” dedi.