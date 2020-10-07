Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt'e taziye ziyareti

07 Ekim 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.15'te Kuveyt'e gitti.

Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı'na gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kuveyt'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra özel uçak "TUR" ile saat 13.10'da Katar'a gitmek üzere Kuveyt'ten ayrıldı.

Kaynak: AA