Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS tercih sonuçları mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarına ilişkin bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından LGS tercih sonuçlarına ilişkin bir mesaj yayımlayarak öğrencilere ve ailelerine başarılar diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.