Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda görüştü.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti" açıklamasında bulundu.

