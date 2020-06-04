Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya çağrısı

04 Haziran 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşmesinin ardından düzenlen ortak basın toplantısında konuştu.

Ortak basın toplantısında iki lider, Türkiye ve Libya arasında süren işbirliğinin devam edeceği ve Akdeniz'de işbirliğinin güçleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

''Bu ziyaret Türkiye ile Libya arasındaki işbirliğini gösteriyor. Libya'da son dönemde en çok desteği Türkiye verdi. Türkiye'nin en büyük önceliği Libya'da bir an önce huzurun oluşması.

Altını çizerek söylüyorum. ''Darbeci Hafter'' Boşuna darbeci demiyorum. Hafter gerçek yüzünü göstermiştir. Hafter'i bir kenara koymak mümkün değil gibi yaklaşım gösteren devlet başkanları ve temsilcileri var. Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacaktır.

Hiçbir zaman Libya'nın geleceği ile ilgilenmeyen bir kişinin masaya oturacak bir temsili kabiliyeti olamaz. Darbeci Hafter'in kalleş saldırılarına rağmen Milli Mutabakat Hükümeti salgın konusunda gerekli tedbirleri aldı.

Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil iş birliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz. Deniz Yetki Alanları ile ilgili bugün Sarrac ile yeni bir mutabakat imzaladık. Arama ve sondaj gibi işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz.

"Türk şirketlerini Libya'da görmek istiyoruz"

Libya Başbakanı Sarrac'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Bizim her zaman askerin despotizm tavrına karşı sert bir tutumumuz olmuştur. Bu konuda ben Türkiye'ye de teşekkür etmek isterim. Sizler her zaman yanımızda olduğunuz. Bu mücadelemizde asla adım atmayacağız. Hafter'in meşru davranmadığını da bilmekteyiz.

Hiçbir zaman müzakere tanımayacağız. Masum insanları öldürenlerin alması gereken cezalar olacağını da belirtmek isterim.

Libya'nın yeniden imarı sürecinde Türk şirketlerini Libya’da görmek istiyoruz.