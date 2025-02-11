Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı Enver'e Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti. Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşmede, Erdoğan, Enver’e "Pamukkale beyazı" renginde bir Togg takdim etti.

Enver Togg'un direksiyonuna geçti

Togg’un tesliminin ardından, iki lider otomobili birlikte inceledi ve sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Enver'e yolcu koltuğunda eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende, ellerinde Türkiye ve Malezya bayrakları taşıyan çocuklarla da fotoğraf çekildi.