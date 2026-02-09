Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümüne 57 gül

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ATO Congresium'da düzenlenecek MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na gönderdiği çiçek aranjmanı, beyaz gül ile karanfillerden oluşuyor.

Bayrağın etrafında ise MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer alıyor.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın, MHP'nin 57'inci kuruluş yılına özel 57 gül gönderdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’ye, 57. yıl kutlamalarına özel hazırlanan tebrik çiçeği aranjmanı göndermiştir. Şanlı bayrağımızı taşıyan bu özel çiçek aranjmanı, Milliyetçi Hareket Partimizin 57. yılına atfen 57 adet kırmızı gülden müteşekkildir.



Cumhur İttifakımız, kökü mazide, gözü atide olan Büyük Türkiye hayalinin teminatı; dünyanın çarpık düzenine karşı hakkın ve hakikatin en gür sesidir. Türk siyasetinin koca çınarı Milliyetçi Hareket Partisi’nin Şanla ve Şerefle 57. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Birliğimiz ebedi, kardeşliğimiz ezeli olsun."