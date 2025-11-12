Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muazzez Abacı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşında hayatını kaybeden Muazzez Abacı için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
