Google Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muazzez Abacı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşında hayatını kaybeden Muazzez Abacı için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muazzez Abacı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Türk sanat müziğinin efsane sesi Muazzez Abacı hayatını kaybettiTürk sanat müziğinin efsane sesi Muazzez Abacı hayatını kaybettiYaşam

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar