Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Ya silahlar gömülecek ya doğrultanlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa 8'inci Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde PKK'nın silah bırakma süreci de vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin yıllık kardeşliğe kasteden her türlü dışlayıcı tavrı ellerinin tersiyle ittiklerini, ayrıştırıcı yaklaşımların siyasetlerinde yer bulamadığını ifade etti.

"Biz bugüne kadar hep kardeşliği savunduk, yine kardeşliği savunacağız. Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, köken üzerinden milletin ayrıştırılmasını, inançlar üzerinden insanların bölünmesini, hayat tarzı üzerinden vatandaşların ötekileştirilmesini reddediklerini kaydetti.

'Ya silahlar gömülecek ya doğrultanlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde terör örgütü PKK'nın silah bıraktırılmasına ilişkin sürece dair şunları söyledi: "Bu kirli oyunun raf ömrü tükendi. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiş, terörü silah, araç, maşa olarak kullanma dönemi bitmiştir. Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Terörle demokrasi yan yana olmaz"

Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif mevzubahis değil. Bölücü örgütle Kürt kardeşlerimizi aynı paranteze alıp ahkam kesen yabancı mihraklara şunu hatırlatmak isterim, sizin bildiğiniz kadar bizim unuttuğumuz var."