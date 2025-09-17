Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert çıkış: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı geçmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada hem yeni projeye ilişkin detayları açıkladı hem de dış politika gündemine dair dikkat çeken mesajlar verdi.

Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert sözler

Erdoğan, Türkiye’nin tarih boyunca Kudüs’e hizmet etmiş bir milletin evladı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Asırlarca İslam'ın bayraktarlığını üstlenen bir milletin evladı olarak dört yüz yıl Kudüs’ü Şerif’e hizmetkârlık yapmanın şerefini yaşadık. Netanyahu bunları bilmez. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek.”

“Mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez”

Türkiye’nin mazlumların yanında olmayı sürdüreceğini belirten Erdoğan, İsrail’in saldırılarına da tepki gösterdi:

“Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz. İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. Suriye’den Yemen’e, Lübnan’dan Katar’a; İsrail haydutluğunun hedefi olan tüm kardeşlerimizle tam bir dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz.”

Erdoğan, bölgede gerilimi artıranların başarısız olacağını da vurguladı:

“Zulümle, soykırımla kendilerine güvenli bir gelecek inşa edeceklerini zannedenler, tarihteki niceleri gibi mutlaka kaybedecek, döktükleri kanda boğulacaklardır.”

Yeni Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreninde konuşmasının başında yeni Dışişleri Bakanlığı yerleşkesine dair bilgileri de paylaştı.

Eskişehir Yolu ile Bağlıca Bulvarı’nın kesişiminde yapılacak yeni kampüsün 548 bin metrekarelik alana kurulacağını belirten Erdoğan, yerleşkenin günlük 6 bin kişiye hizmet verecek kapasiteye sahip olacağını açıkladı.

Yerleşkede 1.600 araçlık otopark, 750 kişilik konferans salonu, 2.600 kişilik yemekhane bulunacağını ifade eden Erdoğan, “Bu proje başkent Ankara’ya yeni bir siluet, Türk diplomasisine güçlü bir mimari temsil kazandıracak” dedi.

“Türkiye kendi oyununu kuruyor”

Konuşmasında Türk dış politikasının temel vizyonunu da aktaran Erdoğan, “Bizim boş lafla, mugalatayla işimiz olmaz. Türkiye hem içeride hem dışarıda kendi oyununu kuran bir ülkedir” dedi.

Türkiye’nin krizlerin çözümünde aktif rol oynadığını söyleyen Erdoğan, “Mekik diplomasisiyle tarafları aynı masa etrafında buluşturuyoruz. Neticede hakkın, hukukun, huzurun ve adaletin yanında yer alıyoruz” ifadelerini kullandı.