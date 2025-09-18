Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Gazze kasabı barbarlıkta sınır tanımıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni’nde konuştu.

Konuşmasının başında tüm şehitleri rahmetle andığını ifade eden Erdoğan, “Yarın Gaziler Günü’nü şahsım ve milletim adına şimdiden tebrik ediyorum. Mukaddes değerlerimiz uğruna kanlarını akıtan gazilerimize uzun ömürler diliyorum” dedi.

“Şehitlerimizin aileleri devletimizin emanetidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin ailelerinin devlet için birer emanet olduğunu vurgulayarak, “Şehit ve gazi yakınlarını bağrına basmış bir milletiz, hükümetiz. Tüm imkanlarımızla şehitler tepesini boş bırakmayan o yüce ruhlara layık olma çabasındayız” ifadelerini kullandı.

630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına yerleştirileceğini açıklayan Erdoğan, “Birazdan çekeceğimiz kura ile görev yerleri belli olacak. Her bir kardeşime hayırlı vazifeler diliyorum. Her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Netanyahu barbarlıkta sınır tanımıyor”

Konuşmasında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı için sert ifadeler kullandı.

Erdoğan, “Gazze kasabı Netanyahu ve katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor. 23 aydır gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nden geliyor” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin tarih boyunca mazlumların yanında olduğunu belirterek, “Birileri çıkıp bize tarih dersi vermeye çalışıyor. Biz bu topraklarda ev sahibiyiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.