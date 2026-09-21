Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta kritik görüşmeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Vietnam Devlet Başkanı To Lam ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki ilk ikili görüşmesini Türkevi'nde Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüşme
Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'ın ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi'yi de Türkevi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.
Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temasları kapsamında ayrıca Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı Türkevi'nde kabul etti.
Erdoğan'ın, BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki temasları kapsamında farklı ülke liderleri ve üst düzey yetkililerle görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.