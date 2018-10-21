Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

21 Ekim 2018

Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın ikinci etabının önceden tamamlanması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

Gecikmenin sebebi; Üsküdar'daki arkeolojik alanlarla ilgili süreçlerin uzaması, yerleşimin yoğun olduğu bölgelerden geçen tünellerin inşasında sıkıntı yaşanması ve sürücüsüz metro metro olması sebebiyle deneme seferlerinin uzun sürmesidir."

Gebze-Halkalı hattı müjdesi

Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar, metroya dönüştürdüğümüz 63 kilometre uzunluğundaki eski Gebze-Halkalı banliyö hattını da inşallah hizmete açıyoruz." dedi.

Raylı sisteme yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Halen inşası süren diğer projelerle birlikte raylı sistem uzunluğumuzu 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de nihai olarak bin kilometrenin üzerine çıkartma kararındayız."

Erdoğan, "İstanbul'un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorununu çözmeden bize durmak, dinlenmek yok." diye konuştu.

CHP'ye eleştiri



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ümraniye çöplüğünün nasıl patladığını, çatladığını bilmiyor musunuz? Kimdi oranın belediye başkanı, CHP. O çöplük patladığı zaman orada kaç kişi öldü? 39 kişi öldü. Peki CHP, bunun hesabını verdi mi? Verdi, verdi.. Niye verdi? Çünkü bu millet bir daha bunlara ne ilçelerimizde, ne İstanbul'umuzda bunlara görev verdi. Şu anda onlarda olan diğer ilçeleri de Mart 2019'da alalım. Çünkü bunlarda hizmet aşkı yok."

"Kimse bizi bölmeye gayret etmesin"

Türkiye'de ayrım yapmak isteyenlerin yanlış istikamete gittiğini ifade eden Erdoğan, "Bu ülkede ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar ve bunun bedelini de bu ülkede ağır ödediler, ağır ödüyorlar. Lütfen kimse bizi bölmeye gayret etmesin." dedi.

Yeni havalimanı 29 Ekim'de açılıyor

"İstanbul'u, küresel merkez hedefine doğru adım adım yaklaştırdıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"29 Ekim'de yeni havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yeri Millet Bahçesi, etrafındaki binaları İstanbul'un en büyük fuar merkezi haline getiriyoruz. Bir bölümü de tek pist, güney kuzey tutacağız."

"Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yok"

Gündemdeki af tartışmalarını değerlendiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder o ayrı bir konu ama şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Bu böyle bilinsin. Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Mağdur, mazlum 'Affettim' diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız."

Cemal Kaşıkçı soruşturması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmaya ilişkin Erdoğan, şöyle konuştu:

"Konuyla ilgili açıklamalarımı inşallah salı günü grup toplantısında yapacağım. 15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Bunları salı günü çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda anlatacağım. Orada bunların detayına gireceğim."

"Türkiye yeni bir atılımın içinde"

Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına yaklaşırken Türkiye yeni bir atılımın, yeni bir şahlanışın, yeni bir dirilişin içindedir." diye konuştu.

"İstanbul için yapacak çok işimiz var"

İstanbul'a yönelik hizmetlerinin süreceğine dikkati çeken Erdoğan, "İstanbul markasını hak ettiği yere ulaştırmak için hayata geçirecek çok projemiz, yapacak çok işimiz, dökecek çok terimiz var. Yeter ki İstanbul halkı bize destek versin, yetki versin." dedi.

Kaynak: AA