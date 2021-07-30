Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi’ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor." ifadelerini kullandı.

Yangın söndürme çalışmalarına ilişkin Erdoğan, "THK'nin elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. 45 helikopter ile ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz. İnsansız hava araçlarımızla bölgelerin durumunu sürekli inceliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan ve Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. 1140 noktada orman yangınlarıyla şu anda mücadele devam ediliyor. 28-30 Temmuz'da 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette, 57'si kontrol altına alındı, 14 orman yangınını kontrol altına alınma çalışması devam ediyor."

Orman yangınlarından etkilenen hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Evi yananlar, hayvanları maalesef telef olanlar, onlarla ilgili de bütün hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle biz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz."

Açıklamasında COVID-19 ile mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz." diye konuştu.